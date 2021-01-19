В Одесі дитина провалилася під лід на імпровізованій ковзанці

Інцидент стався в понеділок, 18 січня на замерзлому ставку в парку Перемоги. Відео зняли очевидці і розмістили в місцевий телеграм-канал "Одеса-Інфо", пише Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами свідків, дівчинка пішла погодувати качок і впала у воду. На допомогу дитині поспішили її батьки, які буквально приповзли до дівчинки по льоду і витягли постраждалу з крижаної води.

На щастя, все закінчилося добре і життю дитини більше нічого не загрожує.

Зазначимо, це не перший випадок, коли одесити провалюються під лід у парку Перемоги.

Днем раніше на цьому ж місці провалився чоловік. Його також вдалося врятувати.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 19 січня на Водохреща відзначатиметься пік похолодання. Температура опуститься до рекордних за весь рік морозів, вночі до -17 градусів, вдень буде близько -6.

У зв'язку з погіршенням ситуації як на дорогах, так і пішохідних комунікаціях Одеська мерія просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

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