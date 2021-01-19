Жителі Одеси розповіли, що думають про закон, який зобов'язує сферу обслуговування перейти на державну мову в спілкуванні з клієнтами

Про це пише видання « Країна ».

Нагадаємо, що з 16 січня числа вся сфера послуг зобов'язана перейти на українську мову: співробітники, в тому числі супермаркетів, кафе і перукарень, будуть зобов'язані починати розмову з клієнтами тільки українською.

Жителі Одеси висловили свою думку про українізацію сфери послуг. Багато хто ставиться негативно, їм хочеться спілкуватися звичною мовою, особливо обурилися літні люди, яким вже досить важко перебудуватися.

"Якщо людині 70 і він все життя говорив російською, мені здається, вона вже не перейде на українську. Людину складно вже ламати", - каже пенсіонерка.

Ще одна літня жінка поділилася своїми побоюваннями, чому не зможе перейти на українську мову.

"Може, коли помруть всі люди похилого віку, ось тоді молодь і буде так розмовляти. А такі, як ми - вже всі. Я скажу якесь слово і будуть сміятися наді мною, що я неправильно говорю. Одне слово-українське, інше-російське. Але я покупець. Російською звертаюся. Головне, що мене розуміють", - впевнена вона.

У розмову вступає ще одна мешканка Одеси яка вважає, що при всій бідності нав'язування української мови ще більше чинить тиск на людей, які намагаються вижити.

"Вони торгують насилу. Руки замерзли і ще вона повинна думати про те, як їй правильно відповісти. Не схвалюю", - заявляє городянка.

Нагадаємо, що магазин в Одесі опинився в епіцентрі мовного скандалу: "для тих, хто не розуміє"

Як повідомляла Politeka, охоронець зчепився з депутаткою в магазині Одеси: "чого це ви тут українською розмовляєте?"

Також Politeka писала, що "Одеса-багатомовне місто": жителів міста обурив гучний скандал з пенсіонеркою в трамваї