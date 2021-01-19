В Одесі неадекватний батько жорстоко бив сина-підлітка прямо на вулиці
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент з побиттям, який трапився на вулиці Гоголя біля Приморського бульвару, сполошив очевидців. Вони зняли це на відео і пригрозили чоловікові викликати поліцію.
На кадрах можна побачити, як дорослий чоловік б'є хлопчика спочатку по шиї, а потім ногою. Від ударів підліток впав на землю.
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Очевидиця каже, що це його син.
"У мене слів немає, я пізно почала знімати, малий впав і цей урод бив його ногами по чому потрапить", - написала обурена жінка.
До цього ми писали, що в Одесі агресивний чоловік побив жінку-водія трамвая до такої міри, що постраждалу відвезли в лікарню.
Напад стався ввечері на вулиці Старопортофранківській. Трамвай №28 з пасажирами їхав у бік вулиці Пастера, коли його "підрізав" водій на автомобілі Skoda.
Як розповіли очевидці, після аварійного гальмування люди з кондуктором полетіли через весь салон і ледь не покалічилися.
Коли водій трамвая вийшла, щоб подивитися, чи вдалося не допустити зіткнення, з машини вискочив чоловік. Він повалив ударом в обличчя жінку на асфальт і почав бити її ногами. Пасажирам дивом вдалося врятувати постраждалу.
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