Невідомі погрожують підірвати 186 дитячих садків по всій Одесі

В Одесі правоохоронці перевіряють отримане на електронну адресу повідомлення про мінування 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 20 січня.

"Для перевірки інформації на місця направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники", – йдеться повідомленні.

Уточнюється, що дітей у дитсадках вивели на прогулянку на вулицю. Також батькам пропонують забрати дітей, якщо є можливість. Перевірки повідомлень тривають. Їх проводять близько сотні поліцейських. На даний момент вибухонебезпечних пристроїв або предметів не виявлено.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності було розпочато кримінальне провадження (ч.2 ст. 259 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також раніше повідомлялося, що у грудні місяці минулого року під удар потрапили навчальні заклади в місті.

Спочатку на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування 4 шкіл, на другий день "замінували" відразу 5 гімназій, а через кілька днів в поліції отримали анонімне повідомлення про вибухівку в десяти одеських школах.

Варто звернути увагу, що з кожним днем число навчальних закладів збільшувалося.

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