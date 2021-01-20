На Одещині чоловік жорстоко розправився з двома жертвами



Про шокуючий інцидент повідомляє "Думская".

За даними видання, все сталося в селищі Таїрове, на проспекті Небесної Сотні, 41 - чоловік убив трьох людей. Двом жертвам він відрізав голови, а третій розрізав живіт і витягнув звідти внутрішні органи.

"Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками і тримає в руках голову людини вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив", — поділився один з мешканців будинку з журналістом.

Пізніше в поліції підтвердили вбивство тільки двох чоловіків, злочинець затриманий.

"Надійшло повідомлення про те, що на вулицю вийшла людина з відрізаною людською головою", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області хуліган пирнув ножем у живіт молодої людини за зроблене зауваження.

34-річний житель села Великий Дальник вдарив 19-річного хлопця ножем у живіт просто за те, що той зробив йому зауваження і попросив припинити бешкетувати і кричати на вулиці, оскільки вже був пізній вечір і всі відпочивали.

Потерпілий втратив багато крові і його екстрено госпіталізували в лікарню.

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