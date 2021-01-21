З'явилося нові подробиці про одеського різника, який гуляв з відрубаною головою на Таїрово

Інформацію розмістили в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net

20 січня Одесу вразив звірячий злочин, який стався на вулиці Небесної Сотні. Молодий чоловік убив двох людей з особливою жорстокістю. Першу жертву, яка виявилася його батьком, він обезголовив, а другий - розпоров живіт і випатрав внутрішні органи. Потім він вийшов на вулицю з відрізаною головою і обмотаними кишками, сів на лавці і закурив.

За даними телеграм-каналу "Одеса-Інфо", вбивцею виявився 30-річний Пономаренко Дмитро Ігорович. Він місцевий житель.

Підозрюваний у вбивстві працював в готелі Дюк, який знаходиться в провулку Чайковського 10. Був звільнений через психічні зриви на роботі і перебування в наркотичному сп'янінні. Його жертвами виявилися батько Ігор Пономаренко і 32-річний Олександр Демченко, найімовірніше друг сім'ї, якого він випатрав.

За словами сусідки вбивці, в цілому Дмитро був спокійний і добрий хлопець, але регулярно вживав наркотики і в ці моменти ставав "неосудним". Раніше він неодноразово бив свого 50-річного батька, піднімав руку і на матір, коли ті приходили до нього в гості. Самі батьки підозрюваного вже давно не жили разом.

Також є інформація, що у вбивці є дружина і дитина.

«У головоріза була дружина і дитина, а наркозалежність була причиною звільнення з багатьох робіт», - повідомляє телеграм-канал «Ху**Ая Одеса».

Свідки того, що сталося розповіли, що їм довелося побачити.

"Він ляснув цією головою по машині жінки, яка відразу ж поїхала. Потім він, розбив відрізаною головою інші машини. Ви ж розумієте, що це голова рідного батька, так навіть звірі не чинять» - кажуть місцеві жителі.

На місце прибуло відразу кілька екіпажів поліції, вбивцю швидко затримали. В даний час його мотиви залишаються невідомими, так само як і те, чи знаходився вбивця в момент скоєння злочину під впливом наркотичних або психотропних засобів.

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