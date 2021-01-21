30-річний одесит, який відрізав голову батькові і розпоров живіт квартиранту, був під кайфом

Про це пише Країна з посиланням на джерела в поліції.

Страшний злочин сколихнув всю Одесу: молодий чоловік під дією наркотиків обезголовив рідного батька і ходив з відрізаною головою по вулиці, а також розпоров живіт другій жертві і випатрав внутрішні органи.

При затриманні душогуб вигукував, що він Бог, але люди забули поклонятися йому, а в його будинку поліцейські виявили пакети з синтетичними наркотиками.

"Вдома у нього вилучили пакетики зі слідами якихось кристалів. Швидше за все це синтетичні наркотики. Після їх вживання наслідки бувають найстрашніші. Крім того, хлопець давно виявляв явні ознаки психічного розладу. Після затримання поводився дуже неадекватно. Але він розуміє, що вбив двох людей, у тому числі рідного батька. Говорив, що це була жертва, йому-богу. Мовляв, він спустився на землю, але не зустрів тут шанування. Люди забули бога, і він розлютився" – цитує видання слова поліцейських.

За даними ЗМІ, в батьківській квартирі 30-річний Дмитро Пономаренко зарізав двох людей: свого рідного батька і чоловіка-квартиранта.

У 53-річного Ігоря П, душогуб відрізав голову, з якої і вийшов на вулицю. А нутрощі, якими обмотався Дмитро, належали 33-річному Олександру Д.

Вже кілька місяців Дмитро був безробітним. Минулого року він був звільнений з одного з одеських готелів за неадекватну поведінку і вживання наркотиків.

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