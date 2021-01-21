В Одесі власникам закладу "У Машковичів", яке потрапило в мовний скандал, довелося призупинити свою роботу

Про це заявила сама власниця магазину єврейської кухні Ірина Машкевич в ефірі місцевого каналу.

«На даний момент ми не працюємо взагалі, на сьогоднішній день я не маю такої можливості. Я не знаю, хто у мене завтра замовить доставку, розповість про масове отруєння, про волосся або про скло в моїй їжі. Я цього очікую, мені це обіцяли. Тому я змушена призупинити роботу, поки вся ця ситуація не вляжеться", - каже жінка.

Ірина Машкевич також заявила, що погрози надходять не тільки на адресу її бізнесу, а й особисто їй і її родині. Вона сказала, що все фіксує на телефон і має намір знову звернутися в правоохоронні органи.

Нагадаємо, що все почалася з того, що власники закладу вирішили пожартувати над мовним законом України, який набув чинності 16 січня і опублікували на своїй сторінці вFacebook пост, в якому український текст написаний російськими літерами.

"Шалом люби друзі. Наступнойі неділі, будемо готувати справжні хінкалі з бараниною зі правильного тісту. Так зійшлися зірки, що до нас прыйихав друг сім'ї, справжній грузинський кухар, Гуладі. Не прогавьте момент, встигніть замовити, лише мисяць в Одесі. Завжды ваша Артіль у Машковичів", - було написано в повідомленні.

Місцевих патріотів таке ставлення до державної мови дуже обурило, і вони почали надсилати керівництву закладу погрози.

Нагадаємо, що на одеському Привозі масово наплювали на закон про мову: "українців тут замало, одні..."

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