За минулу добу в Одеській області китайський вірус забрав життя восьми людей

Станом на 22 січня, в Одесі та області виявлено 287 нових випадків інфікування, з них 86 – у одеситів, 201 – у жителів районів області. Таку інформацію надали в прес-службі Одеської міськради, передає Politeka.net

Загальне число хворих досягло 79 тисяч 743 людини.

Померли від вірусу і супутніх захворювань 8 осіб. Всього з початку пандемії загинули 1278 осіб, одужали - 67084 пацієнтів, 11381 хворіють, у 81537 підозрюють коронавірус.

За офіційними даними на 22 січня, на лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 153 пацієнти з Covid-19. З них 100 осіб – у важкому стані, 53 – у стані середньої тяжкості. До апаратів ШВЛ підключені двоє хворих.

Також 38 ківід-пацієнтів проходять лікування в лікарні №1, 21 людина – в лікарні №10, 29 хворих – в лікарні №5, сім дітей – в дитячій міській лікарні №3.

Раніше ми писали про те, що лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська застерегла українців і пояснила, кому варто уникати вакцинації від коронавірусу.

Медик переконана, що прищеплювати людей, які вже перехворіли коронавірусом не потрібно. Вона зізналася, що це може виявитися небезпечним, так як з коронавірусними інфекціями можуть виникати проблеми.

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