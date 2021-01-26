У центрі Одеси спалахнула пожежа в старовинному житловому будинку

Про НП на вулиці Новосельського, 17 спочатку повідомили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

Вони розповіли, що з палаючої квартири винесли чоловіка з опіками. Потерпілий у дуже важкому стані.

"Його намагалися врятувати в реанімації, але схоже він помер», - повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо».

Інформації про пожежу підтвердили в прес-службі обласного ДСНС, повідомивши подробиці.

За даними рятувальників, 26 січня о 10:12 надійшов виклик про задимлення квартири на третьому поверсі триповерхового будинку на вулиці Новосельського, 17. Там загорілися домашні речі на площі 15 кв м.прибулі пожежники ліквідували вогонь о 10:39.

Під час пожежі постраждав чоловік, особисті дані якого наразі встановлюються. На швидкій допомозі його відвезли в лікарню.

На місці інциденту працювали 27 пожежників і сім спецмашин. Причини загоряння встановлюються.

До цього ми повідомляли про ще одну пожежу в Одесі. Цього разу горіла міська лікарня, в якій лежать пацієнти з коронавірусом.

Рано вранці у вівторок, 26 січня, в лікарні водників почалося загоряння на другому поверсі лікувального корпусу «Одеського обласного клінічного медичного центру».

Рятувальники були автоматично направлені за підвищеним номером виклику.

Прибувши на місце НП вони побачили, що джерелом вогню стало підсобне приміщення на 2-му поверсі корпусу. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1 кв. м. за 20 хвилин і випустили дим.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

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