В Одеській області пожежі забрали життя людей
Про події, в яких загинули господарі житлових будинків повідомляє прес-служба обласного ДСНС, передає Politeka.net
Так, перша пожежа сталася 28 січня в Біляївці на даху одного з приватних будинків.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку. Пожежу локалізовано о 8:13 та о 09: 55 ліквідовано на площі 50 м.кв. під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого господаря. Причина пожежі, смерті, анкетні дані-встановлюються.
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Від ДСНС залучалася 1 одиниця пожежної техніки та 4 людини особового складу.
Ще одну пожежу в цей же день зафіксували в приватному житловому одноповерховому будинку в селі Новоселівка Любашівського району.
Боролися з вогнем рятувальники майже три години, а площа загоряння склала 140 квадратних метрів. На згарищі було виявлено тіло 64-річного власника будинку, причина трагедії на даний момент встановлюється.
Раніше ми повідомляли про те, що в центрі Одеси під час руху загорівся трамвай.
Подія трапилася 28 січня на вулиці Преображенській.
У вагоні за маршрутом №12 під час руху сталося сильне задимлення.
У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» розповіли, що сталося задимлення клемної коробки, яка знаходиться під вагоном. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
Нагадаємо, що
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