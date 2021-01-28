В Одеській області пожежі забрали життя людей

Про події, в яких загинули господарі житлових будинків повідомляє прес-служба обласного ДСНС, передає Politeka.net

Так, перша пожежа сталася 28 січня в Біляївці на даху одного з приватних будинків.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку. Пожежу локалізовано о 8:13 та о 09: 55 ліквідовано на площі 50 м.кв. під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого господаря. Причина пожежі, смерті, анкетні дані-встановлюються.

Від ДСНС залучалася 1 одиниця пожежної техніки та 4 людини особового складу.

Ще одну пожежу в цей же день зафіксували в приватному житловому одноповерховому будинку в селі Новоселівка Любашівського району.

Боролися з вогнем рятувальники майже три години, а площа загоряння склала 140 квадратних метрів. На згарищі було виявлено тіло 64-річного власника будинку, причина трагедії на даний момент встановлюється.

Раніше ми повідомляли про те, що в центрі Одеси під час руху загорівся трамвай.

Подія трапилася 28 січня на вулиці Преображенській.

У вагоні за маршрутом №12 під час руху сталося сильне задимлення.

У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» розповіли, що сталося задимлення клемної коробки, яка знаходиться під вагоном. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.



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