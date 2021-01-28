Потужний снігопад так засипав трасу Київ-Одеса, що по ній не може рухатися спецтехніка

Про це повідомляти у Telegram-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

Другу добу трасу Київ-Одеса накриває снігом, через що на автомагістралі спостерігається справжній транспортний колапс.

Опади почалися ще 27 січня і не припиняються досі. В результаті негоди зупинилися вантажівки, а через них і інший транспорт.

"Техніка не може проїхати, траси перекриті", - кажуть очевидці.

На допомогу вантажівкам висунулася спецтехніка, однак і вона застрягла в ніжних заметах.

«На київській трасі техніка, яка їхала витягувати фури – застрягла», - наголошується в повідомленні телеграм-каналу.

Раніше ми повідомляли, що сильний снігопад, вітер і ожеледь стали причиною тимчасового обмеження руху на частині траси Одеса-Київ.

Йдеться про Ширяївський, Іванівський, Березівський та Лиманський райони - на цих ділянках траси зупинили рух і працює снігоприбиральна техніка.

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