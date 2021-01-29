Складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області

Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У мережі з'явилося кілька відео снігових заметів і як витягують з пастки рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

Спільними зусиллями інспекторів поліції та рятувальників автобус з 18 пасажирами вдалося витягнути із замету.

У той же час в" Укравтодорі " запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється. Для цього використовувати гусеничний техніка ДСНС.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.

Водіїв в черговий раз закликали без крайньої необхідності не вирушати в дорогу, а також неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

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