Складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області
Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.
За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.
У мережі з'явилося кілька відео снігових заметів і як витягують з пастки рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Винник видав правду про стосунки між Кароль, Дорофєєвою і Монатіком на "Голос країни": "Є що розповісти"
Дорофєєва без штанів зовсім розійшлася, показавши нецензурний жест: "А Надя..."
Гаррі повернеться в королівський палац без Меган Маркл, в Британії переполох: "Після розлучення..."
Біда трапилася з Олегом Винником на шоу "Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою
Спільними зусиллями інспекторів поліції та рятувальників автобус з 18 пасажирами вдалося витягнути із замету.
У той же час в" Укравтодорі " запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється. Для цього використовувати гусеничний техніка ДСНС.
"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.
Водіїв в черговий раз закликали без крайньої необхідності не вирушати в дорогу, а також неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що в Одесі люди штовхали заледенілий тролейбус, поліція перекрила рух: відео подвигу
Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих
Також Politeka писала, негода накоїла Бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії