Стихійне звалище утворитися на березі Куяльницького лиману в Одесі
Звалище з'явилося ще на початку зими, передають "ivasi.news".
"Там ближче до схилу ціле звалище утворилося з деталей пластику авто. Проїхати на авто можливо тільки через КПП Куяльницького санаторію.
А якщо піднятися наверх і пройтися по вул. Лиманна то можна виявити через кожні 100м будинку місцевих жителів, які скидають сміття в яр просто перейшовши через вулицю. Просто через вулицю і просто в яр!!! Просто в 20 метрах від свого будинку!» ,- йдеться в повідомленні.
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