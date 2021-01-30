Стихійне звалище утворитися на березі Куяльницького лиману в Одесі

Звалище з'явилося ще на початку зими, передають "ivasi.news".

"Там ближче до схилу ціле звалище утворилося з деталей пластику авто. Проїхати на авто можливо тільки через КПП Куяльницького санаторію.

А якщо піднятися наверх і пройтися по вул. Лиманна то можна виявити через кожні 100м будинку місцевих жителів, які скидають сміття в яр просто перейшовши через вулицю. Просто через вулицю і просто в яр!!! Просто в 20 метрах від свого будинку!» ,- йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що жителі Одеської області продовжували залишатися без електрики через удар негоди.

За даними прес-служби ДСНС України, без електропостачання залишилися 131 населений пункт в Одеській області.

Так, станом на ранок, 29 січня, автоматична система захисту лінії електропередач, що спрацювала, залишила без світла 131 населений пункт в Одеській області і два мікрорайони в самій Одесі.

Нагадаємо, що заледенілі дерева падають на житлові будинки по всій Одесі: відео.

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих.

Також Politeka писала, негода накоїла Бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії.