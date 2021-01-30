Сильний снігопад змінив Одесу до невпізнання

Такої, по-справжньому зимової, погоди не було в Одесі вже кілька років, передає "culturemeter". Одесити вже зневірилися побачити справжній сніг у місті, але сталося диво

Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.

Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

У той же час в" Укравтодорі " запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється. Для цього використовувати гусеничний техніка ДСНС.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри жахливої ДТП

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих

Також Politeka писала, негода накоїла Бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії