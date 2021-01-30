Сильний снігопад змінив Одесу до невпізнання
Такої, по-справжньому зимової, погоди не було в Одесі вже кілька років, передає "culturemeter". Одесити вже зневірилися побачити справжній сніг у місті, але сталося диво
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Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.
Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.
За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.
У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.
У той же час в" Укравтодорі " запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється. Для цього використовувати гусеничний техніка ДСНС.
"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.
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