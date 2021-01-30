Відео з борту турецького суховантажу на момент аварії в Чорному морі з'явилося в мережі
Трагедія сталася в Чорному морі біля берегів Туреччини, неподалік від порту Бартин.
Екіпаж складався в основному з українських моряків. У катастрофі загинули три людини, і ще троє зникли безвісти.
Відео можна подивитися тут.
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