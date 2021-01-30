В Одеській області погіршиться погода
ДСНС Одеської області попереджає про погіршення погодних умов у регіоні.
1 лютого в Одеській області очікується значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), вдень сніг, що переходить у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.
30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини країни, ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).
"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.
Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.
За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.
У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.
"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.
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