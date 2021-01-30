За весь час в регіоні виявлено 81 221 заражений коронавірусною хворобою. З них 1313 осіб померли (за минулу добу померло 2 особи), 71 778 одужали, 8130 хворіють, а у 83 201 підозрюють коронавірус.

Про це повідомив МОЗ.

В Одеській області за минулу добу зареєстрували 174 випадки захворювання коронавірусом

У лідерах по захворюваності за добу в Україні Івано-Франківська область (412), Львівська (353), Київ (341), Дніпропетровська (335) і Київська області (325).

Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.

Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих.

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