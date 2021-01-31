В Одеській області немовля померло в машині швидкої допомоги, яка застрала в заметах снігу

Трагедія трапилася в с. Нові Шомполи.

Пологи довелося приймати співмешканцю жінки, якого по телефону консультував фельдшер. Про це інформує ТСН.

Але дитина не вижила-захлинулася навколоплідними водами, коли жінку доставили в лікарню, рятувати малюка було вже пізно.

Зараз породілля в медустанові, їй 24 роки, це її другі пологи.

Вона була на 35-му тижні вагітності і живе в райцентрі, де є лікарня, але перед самою негодою поїхала до співмешканця в Нові Шомполи.

Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.

Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.

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