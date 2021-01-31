Деякі одесити отримають додаткові гроші

Адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги призначили 32 городянам, передає "volnorez.com.ua".

Трьом громадянам дані рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.

Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих.

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