В Одеській області знайшли тіло вбитої жінки

Труп знаходився у воді і був обмотаний мотузкою і капроновою сіткою. На експертизі з'ясувалося, що смерть людини настала внаслідок безлічі колото-різаних поранень, передає bagnet.org.

Пізніше повідомили в поліції області, до вбивства жінки причетний 43 - річний знайомий, - його будинок знаходиться біля місця, де знайшли труп.

Також встановлено, що в день трагедії у підозрюваного вдома було застілля, - він сильно випив і почав конфлікт з гостею.

Його почало дратувати гучна поведінка жінки, чоловік поліз у бійку: він побив жінку і порізав їй шию і горло. Потім він обв'язав її рибальською сіткою і викинув у канаву.

Злочинець затриманий, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.

За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.

У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.

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