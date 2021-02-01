Жителі Одеської області влаштували самосуд над шкуродером, який скалічив собаку
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах "Одеса-Інфо" і "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Все почалося з того, що 31 січня в селищі Холодна Балка Одеської області чоловік вирішив забити до смерті свого пса породи Хаскі.
Про це дізналися місцеві жителі і викликали поліцію, яка приїхала, але ніяких не відреагувала на інцидент.
Небайдужі люди відібрали у неадеквата тварину і доставили у важкому стані у ветеринарну клініку. Собаку довелося ввести в штучну кому. У неї проломлений череп і перелом щелепи.
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Місцеві стверджують, що цей чоловік не вперше знущається над тваринами і вбиває їх. Шоковані його поведінкою люди вирішили покарати любителя познущатися над тваринами і опублікували в соціальних мережах його ім'я та адресу проживання.
Через деякий час до бузувіра нагрянули десятки людей, які влаштували самосуд над ним. Вони побили шкуродера мертвою куркою і зажадали його вибачитися.
На місце знову приїхали співробітники поліції, які заступилися за шкуродера і відвезли його у відділення поліції.
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