Жителі Одеської області влаштували самосуд над шкуродером, який скалічив собаку

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах "Одеса-Інфо" і "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Все почалося з того, що 31 січня в селищі Холодна Балка Одеської області чоловік вирішив забити до смерті свого пса породи Хаскі.

Про це дізналися місцеві жителі і викликали поліцію, яка приїхала, але ніяких не відреагувала на інцидент.

Небайдужі люди відібрали у неадеквата тварину і доставили у важкому стані у ветеринарну клініку. Собаку довелося ввести в штучну кому. У неї проломлений череп і перелом щелепи.

Місцеві стверджують, що цей чоловік не вперше знущається над тваринами і вбиває їх. Шоковані його поведінкою люди вирішили покарати любителя познущатися над тваринами і опублікували в соціальних мережах його ім'я та адресу проживання.

Через деякий час до бузувіра нагрянули десятки людей, які влаштували самосуд над ним. Вони побили шкуродера мертвою куркою і зажадали його вибачитися.

На місце знову приїхали співробітники поліції, які заступилися за шкуродера і відвезли його у відділення поліції.

Нагадаємо, що у школі на Одещині знайшли тіла людей: трагічні подробиці

Як повідомляла Politeka, в Одесі людину примотали до стовпа скотчем, приспіла Поліція: Відео з місця

Також Politeka писала, зухвалий підліток промишляє в Одесі, відео: "Так заколядував, що замість "гостинця" забрав..."