Очевидці кажуть, що у діточок був пістолет

У мережі показали відео, як малолітки увірвалися в пункт обігріву на Куликовому полі і влаштували дебош

Кадри оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук засновник християнської місії "Нове життя" Федір Герасимов, передає Politeka.net

Нагадаємо, що минулого тижня під час зимових холодів і снігопаду четверо підлітків з пістолетом напали на пункт обігріву і побили деяких бездомних людей, які там знаходили. Хулігани також поламали майно.

Волонтери пункту обігріву викликали співробітників муніципальної варти, які оперативно відреагували на напад і завадили бешкетникам. Вони спробували втекти, але їх наздогнали.

На відео можна побачити зухвалу поведінку підлітків. На очах у поліцейських вони вибивали з рук телефон, погрожували волонтерам і правоохоронцям зв'язками з генералом контр-розвідки України.

"Вам дано дозвіл знімати мене? Я вас засужу. Я зараз наберу генерала контр-розвідки України і він з вами поспілкується", - кажуть підлітки.

Одесити в соцмережах вже відреагували на побачене, ось що вони пишуть в коментарях.

"На передову хлопчиків і нехай там викликають контррозвідку" « " скоти малолітні, а якби на інших нарвалися, то вони б так не розмовляли»,

"Найжахливіше що таких дітей все більше, боїшся зробити зауваження якщо творять свавілля тому не знаєш в який бік ніж тобі встромлять. Борзота зашкалює. Печаль»,

"Такі хорти, зазвичай потім плачуть крокодилими сльозами, вже перебуваючи на лаві підсудних...»,

"Воно ж під чимось, він неп'ян, відразу зловили батьків і поліцію. У них перша відмазка я ні я і хата немоя. Таких треба припиняти на місці, я людина взагалі то добрий але їх треба виховати»,

"Це шпана, а не діти, бандити, я впевнена, що це не єдиний їх напад на людей, і якщо не вживати заходів, буде продовжаться знову», - пишуть в мережі.

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