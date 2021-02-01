У мережі показали відео, як малолітки увірвалися в пункт обігріву на Куликовому полі і влаштували дебош
Кадри оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук засновник християнської місії "Нове життя" Федір Герасимов, передає Politeka.net
Нагадаємо, що минулого тижня під час зимових холодів і снігопаду четверо підлітків з пістолетом напали на пункт обігріву і побили деяких бездомних людей, які там знаходили. Хулігани також поламали майно.
Волонтери пункту обігріву викликали співробітників муніципальної варти, які оперативно відреагували на напад і завадили бешкетникам. Вони спробували втекти, але їх наздогнали.
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На відео можна побачити зухвалу поведінку підлітків. На очах у поліцейських вони вибивали з рук телефон, погрожували волонтерам і правоохоронцям зв'язками з генералом контр-розвідки України.
"Вам дано дозвіл знімати мене? Я вас засужу. Я зараз наберу генерала контр-розвідки України і він з вами поспілкується", - кажуть підлітки.
Одесити в соцмережах вже відреагували на побачене, ось що вони пишуть в коментарях.
"На передову хлопчиків і нехай там викликають контррозвідку" « " скоти малолітні, а якби на інших нарвалися, то вони б так не розмовляли»,
"Найжахливіше що таких дітей все більше, боїшся зробити зауваження якщо творять свавілля тому не знаєш в який бік ніж тобі встромлять. Борзота зашкалює. Печаль»,
"Такі хорти, зазвичай потім плачуть крокодилими сльозами, вже перебуваючи на лаві підсудних...»,
"Воно ж під чимось, він неп'ян, відразу зловили батьків і поліцію. У них перша відмазка я ні я і хата немоя. Таких треба припиняти на місці, я людина взагалі то добрий але їх треба виховати»,
"Це шпана, а не діти, бандити, я впевнена, що це не єдиний їх напад на людей, і якщо не вживати заходів, буде продовжаться знову», - пишуть в мережі.
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