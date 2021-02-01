Люди досі сидять без світла

В Одеській області через негоду повністю залишаються знеструмленими понад десять населених пунктів

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Станом на 1 лютого в регіоні без електрики прибувають 14 населених пунктів.

У відомстві уточнили, що через сильний вітер, мокрий сніг і дощ населені пункти були знеструмлені в Лиманському районі. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

У прес-службі також зазначили, що відключення пов'язані з падінням опор ліній електропередач, які вимагають більш тривалих ремонтних робіт. Під'їзд до місця робіт забезпечений.

Крім того, без світла залишаються 75 приватних житлових будинків у різних населених пунктах Білгород-Дністровського району та 14 житлових будинків у приватному секторі в місті Одесі.

Відновлення електромереж ускладнюється тим, що в деяких місцях на обірваних проводах ще висять гілки.

Зазначимо, що на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження через південний вітер, який посилиться до обіду. Пориви досягнуть 15-25 метрів в секунду. Хвилі на узбережжі сягатимуть до 1,4 метра у висоту.

Крім вітру в Одесі цілий день йтиме дощ. Температура вночі трималася в районі 0-2 градусів тепла, вдень буде 6-8 тепла.

Нагадаємо, що у школі на Одещині знайшли тіла людей: трагічні подробиці

Як повідомляла Politeka, в Одесі людину примотали до стовпа скотчем, приспіла Поліція: Відео з місця

Також Politeka писала, жителі Одеської області спіймали і влаштували самосуд над шкуродером: кадри покарання