У ліфті одеської багатоповерхівки застрягла жінка з клаустрофобією (боязнь замкнутих приміщень)

Про це повідомили в телеграм-каналі «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.

Інцидент стався на вулиці Балківській у будинку №141.

На оприлюднених кадрах можна почути істеричний крик жінки, яка просить відкрити двері і визволити її.

За словами очевидців, жінка застрягла в кабіні і просиділа там дві години. Поруч з нею знаходилися ще двоє молодих людей. Заспокоювати попутницю їм довелося до тих пір, поки її не звільнили. Двері ліфтери розкривали за допомогою лома.

Виявилося, що термін експлуатації ліфта вийшов ще 15 років тому, але на ньому продовжують їздити і застрявати.

За інформацією телеграм-каналу, вчора в цьому ж ліфті застрягла жінка з дитиною.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області через негоду повністю залишаються знеструмленими понад десять населених пунктів.

Станом на 1 лютого в регіоні без електрики прибувають 14 населених пунктів.

Через сильний вітер, мокрий сніг і дощ населені пункти були знеструмлені в Лиманському районі. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Крім того, без світла залишаються 75 приватних житлових будинків у різних населених пунктах Білгород-Дністровського району та 14 житлових будинків у приватному секторі в місті Одесі.

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