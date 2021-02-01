Вже закрито чотири класи

Після негоди, яка вирувала минулого тижня, одеські школярі знову повернулися за парти, проте не всі

Станом на 1 лютого, через захворюваність на ГРВІ та коронавірус на карантин були закриті по одному класу в чотирьох школах. Про це в ході дистанційного засідання оперативного штабу в мерії повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net

Крім того, як зазначила чиновниця, через вірусні інфекції довелося закрити чотири групи в дитячих садках.

"Всі навчальні заклади забезпечені необхідними засобами захисту. Сьогодні до шкіл також завезли Додаткові 45 термометрів від Товариства Червоного Хреста. Термометри відправили в школи, де навчається більше тисячі дітей, для прискореної процедури термометрії», – розповіла Олена Буйневич.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області через негоду повністю залишаються знеструмленими понад десять населених пунктів.

Станом на 1 лютого в регіоні без електрики прибувають 14 населених пунктів.

Через сильний вітер, мокрий сніг і дощ населені пункти були знеструмлені в Лиманському районі. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Крім того, без світла залишаються 75 приватних житлових будинків у різних населених пунктах Білгород-Дністровського району та 14 житлових будинків у приватному секторі в місті Одесі.

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