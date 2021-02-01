В Одеській області розшукують безслідно зниклу 13-річну дівчинку

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на регіональному сайті Нацполіції.

Так, поліцейські просять допомоги в пошуках мешканки Балти Марії Бараличук, 2007 року народження дівчинка вийшла з дому о 2 годині дня 31 Січня і відтоді про неї нічого не відомо.

Прикмети зниклої: зріст 150 сантиметрів, середньої статури, волосся світле.

У день зникнення була одягнена в червону куртку, сині спортивні штани, білу шапку і сині черевики.

У поліції закликали, з будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, прохання повідомити за телефонами: (04866)22802, (066)8198526, (050)5542020 або 102.



Раніше ми повідомляли, що після негоди, яка вирувала минулого тижня, одеські школярі знову повернулися за парти, проте не всі.

Станом на 1 лютого, через захворюваність на ГРВІ та коронавірус на карантин були закриті по одному класу в чотирьох школах.

Також стало відомо, що через вірусні інфекції довелося закрити чотири групи в дитячих садах.

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