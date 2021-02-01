Негода призвела до обмежень роботи морських портів в Одеській області

Так, через дощ, шквальний вітер і хвилі повністю припинена перевалка зерна в п'яти портах регіону - Одеси, Південного, Чорноморська, Ізмаїла і Рені.

В Адміністрації морських портів України повідомили, що обмеження введені до поліпшення погодних умов, передає Politeka.net.

Зазначимо, що в ДСНС навіть оголосили штормове попередження, яке діятиме протягом доби.

За прогнозами синоптиків, сьогодні пориви південного вітру сягатимуть 15-25 метрів на секунду. Хвилі на узбережжі сягатимуть до 1,4 метра у висоту.

Крім вітру в Одесі цілий день йтиме дощ. Температура вночі трималася в районі 0-2 градусів тепла, вдень буде 6-8 тепла.

Наступні два дні в Одесі також будуть хмарними, проте без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень буде близько 3-9 °С зі знаком плюс.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області через негоду повністю залишаються знеструмленими понад десять населених пунктів.

Станом на 1 лютого в регіоні без електрики прибувають 14 населених пунктів.

Через сильний вітер, мокрий сніг і дощ населені пункти були знеструмлені в Лиманському районі. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.

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