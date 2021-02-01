В Одеській області стався розбійний напад на автозаправку

Подробиці повідомили на сайті Нацполіції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли поліцейські, рано вранці двоє озброєних чоловіків прийшли пішки до АЗС в Лиманському районі. Вони почали погрожувати 20-річному оператору пістолетом, зв'язали його скотчем, а потім відібрали особисті речі, забрали з каси і сейфа майже 21 тисячу гривень і зникли.

На пошуки зловмисників пішло два дні і в підсумку їх вдалося затримати.

Бандитами виявилися 31-річний уродженець сусідньої держави, який живе в Рені, а також 29-річний одесит. Чоловіків затримали у них вдома.

При обшуках знайшли зброю, особисті речі потерпілого, гроші та інші речові докази.

Поки ведеться слідство чоловіків помістили в СІЗО, їх перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних на території регіону.

Зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна за розбій.

Раніше ми повідомляли, що в одній зі шкіл Одеської області знайшли трупи людей.

Страшна трагедія сталася в селі Червона Коса Білгород-Дністровського району.

Рано вранці 30 січня в приміщенні шкільної котельні були виявлені бездиханні тіла двох місцевих жителів. Загиблі працювали кочегарами. Одному з них було 44 роки, другому 57 років.

Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено.

За попередньою версією, вони померли від отруєння чадним газом.

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