В Одесі чоловік жорстоко розправився з дружиною і намагався обдурити поліцейських

Як повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, вбивство сталося в ніч з суботи на неділю в квартирі на Дальницькій, передає Politeka.net

У поліцію зателефонував чоловік і заявив про смерть своєї дружини. Він розповів, що жінка нібито «сама впала». При цьому сам він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Прибулі на місце правоохоронці виявили труп 50-річної жінки з множинними тілесними ушкодженнями обличчя, гематомами нижніх і верхніх кінцівок, а також тулуба. При більш детальному огляді експерти виявили і ножове поранення в область спини.

Одесит передавати про підозру у здійснення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінальний кодекс Україна. Його помістили в СІЗО. За умисне тяжкий тілесний пошкодження, що спричинило смерть потерпіла, чоловік може загрожувати від семи до десять лет укладення.

Раніше ми повідомляли, що в одній зі шкіл Одеської області знайшли трупи людей. Трагедія сталася в селі Красна Коса Білгород-Дністровського район.

Рано вранці 30 січня в приміщенні шкільної котельні були виявлені бездиханні тіла двох місцевих жителів. Загиблі працювали кочегарами. Одному з них було 44 роки, другому 57 років. Вони отруїлися чадним газом.

Також ми писали, що в Одеській області знайшли тіло вбитої жінки.

Труп знаходився у воді і був обмотаний мотузкою і капроновою сіткою. На експертизі з'ясувалося, що смерть людини настала внаслідок безлічі колото-різаних поранень.

Пізніше повідомили в поліції області, до вбивства жінки причетний 43-річний знайомий.

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