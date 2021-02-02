В Одеській області захворюваність коронавірусом неухильно знижується і як результат – регіон вийшов з п'ятірки антилідерів

Так станом на 2 лютого в Одесі та області зареєстровано всього 131 новий випадок-19, передає Politeka.net.

Загальне число хворих в регіоні досягло 81 тисяча 593 людини. Від наслідків хвороби за добу померли 9 пацієнтів.

Всього летальних випадків - 1 322, видужали 72 880 осіб, у тому числі 755 - за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 7 391 людина.

Варто сказати, у зв'язку з тим, що захворюваність пішла на спад у двох лікарнях Одеси, згорнули частину ліжко-місць, призначених для коронавірусних хворих. Таку інформацію оприлюднили на сайті міської ради.

Зокрема, відділення скоротили в міських лікарнях №1 і 5. Однак у разі необхідності медики зможуть знову відновити колишню кількість ліжко-місць.

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Так, за добу в Одеські лікарні з травмами від падінь на вулиці через сніг і ожеледицю звернулися 58 осіб. Сімох навіть довелося госпіталізувати.

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