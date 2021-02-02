В житловому будинку, який розташований в самому центрі Одеси, обвалилася сходова клітка

Мешканці будинку за адресою Польський узвіз, 5 опинилися в пастці і покликали на допомогу рятувальників, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби ДСНС.

Сигнал про руйнування сходової клітки в аварійному двоповерховому житловому будинку надійшов о 7: 59 2 лютого на спецлінію «101».

На місці рятувальники висувними сходами евакуювали чотирьох мешканців з квартир на другому поверсі.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

До цього ми повідомляли, що в ліфті одеської багатоповерхівки застрягла жінка з клаустрофобією (боязнь замкнутих приміщень).

Інцидент стався на вулиці Балківській у будинку №141.

За словами очевидців, жінка застрягла в кабіні і просиділа там дві години. Поруч з нею знаходилися ще двоє молодих людей. Заспокоювати попутницю їм довелося до тих пір, поки її не звільнили. Двері ліфтери розкривали за допомогою лома.

Виявилося, що термін експлуатації ліфта вийшов ще 15 років тому, але на ньому продовжують їздити і застрявати.

Також ми повідомляли, що в Одеській області через негоду повністю залишаються знеструмленими понад десять населених пунктів.

Станом на 1 лютого в регіоні без електрики прибувають 14 населених пунктів.

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