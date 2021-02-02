З 16 числа вся сфера послуг повинна починати розмову з клієнтом державною мовою

Жителі Одеси почали скаржитися на недотримання закону про перехід сфери послуг на державну мову

Так, з моменту набрання Законом чинності було подано 22 скарги. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Politeka.net.

Він звернув увагу, що Одеська область опинилася на третьому місці за кількістю скарг.

Всього станом на 1 лютого Секретаріат мовного омбудсмена отримав 407 скарг і звернень. Найбільше скаржаться мешканці Києва та Київської області (210), а також Львівщини (28).

Нагадаємо, що з 16 січня вся сфера послуг зобов'язана перейти на українську мову: співробітники, в тому числі супермаркетів, кафе і перукарень, зобов'язані починати розмову з клієнтами тільки українською.

Раніше ми повідомляли, що зовсім скоро набудуть чинності гігантські штрафи за порушення мовного закону.

Відповідно до Ст. 30 Закону України" Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка набирає чинності 16 січня 2021 року, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.

Як пояснив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь штрафи стягуватимуться з підприємців.

"Якщо протягом 30 діб таке порушення не буде усунуто, ми складаємо протокол і оголошуємо постанову про стягнення з підприємства штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не буде стягуватися з персоналу, який безпосередньо буде порушувати мовний закон, а буде стягуватися з підприємства", - уточнив Кремінь.

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