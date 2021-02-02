В Одеській області хлопчикові відірвало руку і його ледве довезли в лікарню в розгул стихії
НП сталася 28 січня, в селі Старі Трояни колишнього Кілійського району. Якраз того дня вирувала негода, пише місцевий сайт "
11-річний хлопчик з необережності засунув ліву руку у включену маслобійну машину, в результаті чого отримав травматичну ампутацію кінцівки від плеча.
Через сильний снігопад село було повністю відрізане від інших населених пунктів-дороги замело, а також пропали електрика і зв'язок. Тому потерпілого довелося доставляти в лікарню на тракторі.
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На зустріч йому виїхав автомобіль швидкої допомоги Татарбунарської лікарні. Дитину пересадили в "швидку" і доставили в районну лікарню, а потім звідти в Одесу.
Повернути дитині руку, на жаль, не вдалося. Зараз хлопчик перебуває в реанімації.
Раніше ми повідомляли, що складні погодні умови створили масу проблем на дорогах Одеської області.
Одна з найважчих ситуація спостерігалася на трасі Одеса-Київ. Сотні автомобілів опинилися в полоні через рясні опади.
За даними прес-служби обласного ДСНС, найбільше снігом замело ділянку від Знам'янки і до Любашівки.
У сніговий замет потрапив рейсовий автобус. Для його порятунку був відправлений інженерний танк.
"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив вже вище авто", — сказали у відомстві.
Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.
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