Обвал стався під час незаконного будівництва ресторану

На одеському пляжі стався обвал

Так, в Аркадії відвалився шматок скелі і впав на узбережжі. Відповідне відео розмістив місцевий сайт Думська , 2 лютого. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За даними видання, якраз в цей частині споруджувалося будівництво ресторану. Воно було незаконним.

Величезні камені валяються прямо на піску, а будівельна техніка, яка працювала ще минулого тижня, зникла.

За даними журналістів, замовником робіт виступає ТОВ "Ллойд", при цьому земельна ділянка в Користування або оренду компанії не надавалася. Також фірма не отримувала містобудівні умови та обмеження на його забудову.

Ця компанія належить жительці Миколаєва Ользі Росеевой-матері начальниці Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області Олени Погребняк.

До цього ми повідомляли, що в житловому будинку, який розташований в самому центрі Одеси, обвалилася сходова клітка.

Мешканці будинку за адресою Польський узвіз, 5 опинилися в пастці і покликали на допомогу рятувальників.

Сигнал про руйнування сходової клітки в аварійному двоповерховому житловому будинку надійшов о 7: 59 2 лютого на спецлінію «101».

На місці рятувальники висувними сходами евакуювали чотирьох мешканців з квартир на другому поверсі.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

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