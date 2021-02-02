На одеському пляжі стався обвал
Так, в Аркадії відвалився шматок скелі і впав на узбережжі. Відповідне відео розмістив місцевий сайт
За даними видання, якраз в цей частині споруджувалося будівництво ресторану. Воно було незаконним.
Величезні камені валяються прямо на піску, а будівельна техніка, яка працювала ще минулого тижня, зникла.
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За даними журналістів, замовником робіт виступає ТОВ "Ллойд", при цьому земельна ділянка в Користування або оренду компанії не надавалася. Також фірма не отримувала містобудівні умови та обмеження на його забудову.
Ця компанія належить жительці Миколаєва Ользі Росеевой-матері начальниці Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області Олени Погребняк.
До цього ми повідомляли, що в житловому будинку, який розташований в самому центрі Одеси, обвалилася сходова клітка.
Мешканці будинку за адресою Польський узвіз, 5 опинилися в пастці і покликали на допомогу рятувальників.
Сигнал про руйнування сходової клітки в аварійному двоповерховому житловому будинку надійшов о 7: 59 2 лютого на спецлінію «101».
На місці рятувальники висувними сходами евакуювали чотирьох мешканців з квартир на другому поверсі.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
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