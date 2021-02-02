Зовсім скоро жителі Одеси зможуть повернуться до нормального життя, так як уряд збирається пом'якшити карантин

У тих регіонах, де спостерігатиметься позитивна динаміка Кабмін розглядає можливість повернення до «зеленої» і «жовтої» карантинних зон. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради, передає Politeka.net

"Вперше за довгий час кількість активних хворих-19 українців опустилася нижче 200 тисяч. Також стало менше летальних випадків. Люди менше звертаються до медиків і роблять ПЛР-тести», - говорить глава Кабміну.

Все це свідчить про те, впевнений прем'єр-міністр, що показники по захворюваності знижуються.

"Самостійно хворіють вдома, а звертаються до лікаря і госпіталізуються тільки в разі погіршення стану і важкої хвороби», — зазначив він.

Шмигаль запропонував у деяких регіонах послабити обмеження до рівня, який раніше відповідав "жовтій" і"зеленій" зонам карантину.

Раніше ми вже повідомляли, що в Одеській області захворюваність коронавірусом неухильно знижується і як результат – регіон вийшов з п'ятірки антилідерів.

Так станом на 2 лютого в Одесі та області зареєстровано всього 131 новий випадок-19.

Загальне число хворих в регіоні досягло 81 тисяча 593 людини. Від наслідків хвороби за добу померли 9 пацієнтів.

Всього летальних випадки-1 322. Одужали 72 880 осіб, у тому числі 755 - за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 7 391 людина.

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