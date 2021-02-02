В Одесі під колеса автомобіля потрапила жінка-пішохід

ДТП сталося вдень, 2 лютого, біля заводу «Одескабель» на Миколаївській дорозі. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net

Близько 13:00 в 50 метрах від перехрестя водій автомобіля Honda, рухаючись в напрямку селища Котовського, збив жінку,

Очевидці кажуть, що в тому місці сьогодні не працює світлофор.

Постраждалу доставили в лікарню. Про її стан нічого не повідомляється.

На місці працює поліція.

Раніше ми вже повідомляли, що сильний дощ і танучий сніг затопили вулиці Одеси.

Так, у понеділок, 1 лютого на зміну снігопаду в Одесі пішов дощ і створив чимало проблем для пішоходів на вулицях міста.

Наприклад, на проспекті Гагаріна місцевим жителям довелося робити вибір між глибокими калюжами і заметами. Треба сказати, що глибина калюж перевищувала 10 см.

А перехрестя хімічної та промислової нагадував морський пейзаж. Води було так багато, що фактично пливли навіть вантажівки. Великий обсяг води не встигав проходити через колекторну систему, яка до того ж була забита.

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