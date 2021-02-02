В Одеській області водій на фурі потрапив у скрутне становище

Незважаючи на те, що негода вирувала ще минулого тижня, на одеських дорогах транспортні засоби продовжують застрявати в заметах.

Так, минулої ночі на трасі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», в районі селища Іваново патрульні помітили великовантажний автомобіль Renault з причепом, який заїхав в технологічний розрив розділової смуги і застряг. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеської області.

Водій великовантажу пояснив, що рухався з боку міста Одеси, в темряві проїхав місце де йому необхідно було повертати і почав виконувати розворот, але не врахував дорожніх обставин.

Вантажівка перекрила смуги руху транспорту в обох напрямках, але зрушити його з місця водій вже не зміг.

Інспектори негайно огородили транспортний засіб світловідбиваючими конусами, зупинили інший великовантажний автомобіль для надання допомоги та перекрили рух транспорту зустрічною смугою.

За допомогою буксирування вдалося витягнути вантажівку Renault.

Завдяки злагодженим діям була надана допомога водієві, який потрапив у скрутне становище.

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