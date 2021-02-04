В Одесі 21-річна дівчина двічі потрапила під колеса транспортних засобів

Аварія трапилася ввечері 3 лютого на вулиці Катерининській біля провулка Чайковського. Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження, які розмістили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Спочатку кур'єр на мопеді не помітив дівчину, яка перебігала дорогу і скоїв на неї наїзд. Потім від удару пішохода відкинуло на позашляховик Toyota Land Cruiser, що рухався в зустрічному напрямку.

У патрульній поліції повідомили, що 21-річна одеситка доставлена в лікарню з забоями м'яких тканин.

У той же час в телеграм-каналі «Одеса-Інфо» запевняють, що постраждала втекла з медустанови. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі під колеса автомобіля потрапила жінка-пішохід.

ДТП сталося вдень, 2 лютого, біля заводу «Одескабель» на Миколаївській дорозі.

Близько 13:00 в 50 метрах від перехрестя водій автомобіля Honda, рухаючись в напрямку селища Котовського, збив жінку,

Очевидці кажуть, що в тому місці не працював світлофор.

Нагадаємо, що на Одещині поліцейський сів п'яним за кермо і задавив пішохода: був оголошений план-Перехоплення

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