В Одесі 21-річна дівчина двічі потрапила під колеса транспортних засобів
Аварія трапилася ввечері 3 лютого на вулиці Катерининській біля провулка Чайковського. Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження, які розмістили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Спочатку кур'єр на мопеді не помітив дівчину, яка перебігала дорогу і скоїв на неї наїзд. Потім від удару пішохода відкинуло на позашляховик Toyota Land Cruiser, що рухався в зустрічному напрямку.
У патрульній поліції повідомили, що 21-річна одеситка доставлена в лікарню з забоями м'яких тканин.
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У той же час в телеграм-каналі «Одеса-Інфо» запевняють, що постраждала втекла з медустанови. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі під колеса автомобіля потрапила жінка-пішохід.
ДТП сталося вдень, 2 лютого, біля заводу «Одескабель» на Миколаївській дорозі.
Близько 13:00 в 50 метрах від перехрестя водій автомобіля Honda, рухаючись в напрямку селища Котовського, збив жінку,
Очевидці кажуть, що в тому місці не працював світлофор.
Нагадаємо, що на Одещині поліцейський сів п'яним за кермо і задавив пішохода: був оголошений план-Перехоплення
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