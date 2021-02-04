Несправна проводка стала причиною пожежі в житловому будинку на Одещині

Подія трапилася посеред ночі в приватному будинку в селі Монаші, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області

Так, 4 лютого о 01:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку.

Приїхавши на місце, пожежники встановили, що сталося загоряння стелі та дерев'яних дверей.

Рятувальники локалізували пожежу о 2:03 та ліквідували її о 2: 44. Внаслідок пожежі пошкоджено веранду, дах будинку та домашнє майно, а також постраждала молода жінка. Її госпіталізували з діагнозом отруєння продуктами горіння. Медики розцінюють стан постраждалої-середньої тяжкості.

Співробітники ДСНС вважають, що причиною загоряння-стало коротке замикання проводки.

Наразі з'ясовуються всі обставини події.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області під час куріння в ліжку загинула 85-річна жінка.

Нещасний випадок стався 29 січня в Біляївці. Там у житловому будинку спалахнула пожежа.

Прибулі на місце рятувальники з'ясували, що горить домашнє майно в кімнаті одноповерхового приватного будинку. Пожежники за півгодини ліквідували вогонь на площі 10 квадратних метрів.

Після ліквідації загоряння було знайдено тіло, що не подає ознак життя. Загиблою виявилася 85-річна господиня житла.

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