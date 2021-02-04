В Одесі біля кафе швидкого харчування "Макдональдс" сталася пожежа
Увечері 3 лютого на площі Толбухіна біля Мак-драйву спалахнув автомобіль Нива. Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передавати Politeka.net
На кадрах можна побачити палаючу машину і рятувальників, які боролися з вогнем.
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За словами очевидців, автомобіль згорів повністю.
У той же час офіційної інформації про НП немає.
Причини загоряння повинні встановити експерти.
Крім того, ввечері, 3 лютого, в районі Сухого лиману на залізничному переїзді загорівся автомобіль.
На видно видно, як люди зібралися подивитися на палаючий автомобіль, поки чоловік з вогнегасником боровся з полум'ям.
Про постраждалих інформація не надається.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області під час куріння в ліжку загинула 85-річна жінка.
Нещасний випадок стався 29 січня в Біляївці. Там у житловому будинку спалахнула пожежа.
Прибулі на місце рятувальники з'ясували, що горить домашнє майно в кімнаті одноповерхового приватного будинку. Пожежники за півгодини ліквідували вогонь на площі 10 квадратних метрів.
Після ліквідації загоряння було знайдено тіло, що не подає ознак життя. Загиблою виявилася 85-річна господиня житла.
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