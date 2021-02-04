Кілька днів поспіль Одеську область накриває щільний туман і серпанок
З одного боку, для багатьох місцевих жителів це природне явище стало радісним-адже в місто знову повернулося тепло, проте з іншого-створило аварійні ситуації на дорогах.
Водії стали гірше бачити дорожні знаки і світлову сигналізацію. За таких умов значно збільшується кількість аварій, у тому числі ризик наїзду на пішоходів. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net
Особливо небезпечні смуги туману в низинах, які водії часто намагаються проскочити якомога швидше. Це теж може стати однією з причин ДТП. Оскільки туман здатен приховувати різні несподіванки на дорозі в поліції закликали всіх учасників руху бути уважними.
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Водіїв попросили неухильно дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
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