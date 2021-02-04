На дорогах в Одесі все частіше наїжджають на пішоходів

Так, стало відомо про декілька випадків, які трапилися в різних районах міста. Про них розповіли в патрульній поліції, передає Politeka.net

На Миколаївській дорозі в Суворовському районі Одеси водій Toyota Corolla збила жінку, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу.

ДТП сталося близько 16: 30. Водій автомобіля Toyota Corolla, рухалася з боку сьомої Пересипської в бік Лиманної.

На нерегульованому пішохідному переході вона скоїла наїзд на одеситку.

Постраждалу доставили в лікарню.

Ще один випадок трапився вранці 4 лютого в Приморському районі. Водій автомобіля Renault Kangoo, рухаючись по вулиці Дмитра Донського, на перехресті з вулицею Чубаєвською скоїв наїзд на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу. Постраждалу госпіталізували. На місце аварії викликали слідчого.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі 21-річна дівчина двічі потрапила під колеса транспортних засобів.

Аварія трапилася ввечері 3 лютого на вулиці Катерининській біля провулка Чайковського.

Спочатку кур'єр на мопеді не помітив дівчину, яка перебігала дорогу і скоїв на неї наїзд. Потім від удару пішохода відкинуло на позашляховик Toyota Land Cruiser, що рухається в зустрічному напрямку.

Молода одеситка була доставлена в лікарню з забоями м'яких тканин, проте пізніше вона втекла з медустанови.

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