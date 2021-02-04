На дорогах в Одесі все частіше наїжджають на пішоходів
Так, стало відомо про декілька випадків, які трапилися в різних районах міста. Про них розповіли в патрульній поліції, передає Politeka.net
На Миколаївській дорозі в Суворовському районі Одеси водій Toyota Corolla збила жінку, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу.
ДТП сталося близько 16: 30. Водій автомобіля Toyota Corolla, рухалася з боку сьомої Пересипської в бік Лиманної.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт показав, чим годує дітей, поки не бачить Ксенія: "Повний, коротше..."
Як Кароль, Каменських, Брежнєва та інші стильні зірки одягалися до популярності: незручні фото
"Скільки Бог дасть": 37-річна українка народила 15-го малюка і не збирається зупинятися
На нерегульованому пішохідному переході вона скоїла наїзд на одеситку.
Постраждалу доставили в лікарню.
Ще один випадок трапився вранці 4 лютого в Приморському районі. Водій автомобіля Renault Kangoo, рухаючись по вулиці Дмитра Донського, на перехресті з вулицею Чубаєвською скоїв наїзд на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу. Постраждалу госпіталізували. На місце аварії викликали слідчого.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі 21-річна дівчина двічі потрапила під колеса транспортних засобів.
Аварія трапилася ввечері 3 лютого на вулиці Катерининській біля провулка Чайковського.
Спочатку кур'єр на мопеді не помітив дівчину, яка перебігала дорогу і скоїв на неї наїзд. Потім від удару пішохода відкинуло на позашляховик Toyota Land Cruiser, що рухається в зустрічному напрямку.
Молода одеситка була доставлена в лікарню з забоями м'яких тканин, проте пізніше вона втекла з медустанови.
Нагадаємо, що до Одеси знову прийдуть морози зі снігом: названо дати, коли очікувати погодного удару
Як повідомляла Politeka, нова напасть обрушилася на Одещину після снігопаду, важливе попередження: "кілька днів поспіль..."
Також Politeka писала, негода накоїла Бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії