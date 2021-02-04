В Україні продовжуватимуть карантин, незважаючи на те, що коронавірус здає позиції і кількість хворих стрімко зменшується
Так, сьогодні, 4 лютого стало відомо, що уряд прийняв рішення продовжити карантин до 30 квітня, проте швидше за все він буде діяти і після цієї дати. Про це заявив глава Кабміну Денімс Шмигаль під час зустрічі в Європейській бізнес-асоціації, інформує
"Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але ... швидше за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершено, швидше за все, він буде продовжуватися в тій чи іншій формі", - заявив премеєр-міністр.
Шмигаль зазначив, що Умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення і перехід до адаптивної форми карантину.
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Раніше ми повідомляли, що одеситам вказали на важливий симптом, який в більшості випадків означає легкий перебіг хвороби COVID-19.
На думку лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, це втрата нюху.
Медик стверджує, що в 86% випадків втрата нюху проявляється в легких формах коронавірусу.
"Те, про що я вже з травня місяця кажу своїм пацієнтам - якщо ви втратили нюх, з великою ймовірністю у Вас не буде важкого перебігу захворювання, до 86% цього симптому припадає на легкі форми», - повідомила Голубовська.
Нагадаємо, що в Одесі зафіксували невиліковне захворювання: "не відомо скількох може заразити"
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