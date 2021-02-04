Це сталося під час снігової бурі

Під час снігопаду на трасі Київ-Одеса рятувальники виявили дівчину, яка йшла вздовж дороги, одягнена не по погоді

Зворушливу історію порятунку під час снігової бурі розповіли у психологічній службі ДСНС в Одеській області на сторінці у Фейсбук, передає

За словами рятувальників, дівчину вони помітили в районі Клерерного мосту. "Мандрівниця" була одягнена не по погоді. Вона повідомила, що прямує в селище Старі Маяки, де її на вантажівці чекає батько.

Коли її посадили в службовий автомобіль, вона розплакалася від пережитого стресу і зізналася, що сама пологовий будинок з Білої Церкви (Київська область), працювала в кафе ринку «7-й кілометр», проте її звільнили, не заплативши обіцяної зарплати.

Дівчина подзвонила татові, який повинен був забрати її в Одесі, але його вантажівка застрягла в снігу біля села Старі Маяки. Долаючи снігові замети на БАТ і звільняючи застряглі автомобілі, рятувальники близько четвертої години ранку наблизилися до старих маяків. Там вони побачили багатокілометрову пробку різногабаритних машин. Дівчина почала нервувати, оскільки її тато не брав трубку.

На щастя, водій рятувальної служби помітив автомобіль, який за описом нагадував вантажівку батька дівчини. У ньому і виявили сплячого родича мандрівниці.



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