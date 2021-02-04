У центрі Одеси зіткнулися маршрутки з людьми в салоні

Аварія сталася вдень на перетині вулиць Рішельєвської та Буніна. Момент ДТП потрапив на камери зовнішнього відеоспостереження, відео якого розмістили в КП "Центр -007", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, на вказаному перехресті сталося зіткнення маршрутних автобусів №148 та №175. Перша повертала з Буніна на Рішельєвську, друга їхала прямо по Рішельєвській.

На кадрах не видно, на який сигнал світлофора проїхали водії, проте видно як маршрутка №175 вдарила інший транспортний засіб. У обох автобусів, судячи з запису, постраждали передня частина.

Про постраждалих пасажирів нічого не повідомляється.

Раніше ми повідомляли, що кілька днів поспіль Одеську область накриває щільний туман і серпанок. Такі погодні умови значно погіршують ситуацію на дорогах і створюють аварійні ситуації.

Особливо небезпечні смуги туману в низинах, які водії часто намагаються проскочити якомога швидше. Це теж може стати однією з причин ДТП. Оскільки туман здатний приховувати різні несподіванки на дорозі в поліції закликали всіх учасників руху бути уважними.

Нагадаємо, що на Одещині поліцейський сів п'яним за кермо і задавив пішохода: був оголошений план-Перехоплення.

Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура.