У центрі Одеси зіткнулися маршрутки з людьми в салоні
Аварія сталася вдень на перетині вулиць Рішельєвської та Буніна. Момент ДТП потрапив на камери зовнішнього відеоспостереження, відео якого розмістили в КП "Центр -007", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, на вказаному перехресті сталося зіткнення маршрутних автобусів №148 та №175. Перша повертала з Буніна на Рішельєвську, друга їхала прямо по Рішельєвській.
На кадрах не видно, на який сигнал світлофора проїхали водії, проте видно як маршрутка №175 вдарила інший транспортний засіб. У обох автобусів, судячи з запису, постраждали передня частина.
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Про постраждалих пасажирів нічого не повідомляється.
Раніше ми повідомляли, що кілька днів поспіль Одеську область накриває щільний туман і серпанок. Такі погодні умови значно погіршують ситуацію на дорогах і створюють аварійні ситуації.
Особливо небезпечні смуги туману в низинах, які водії часто намагаються проскочити якомога швидше. Це теж може стати однією з причин ДТП. Оскільки туман здатний приховувати різні несподіванки на дорозі в поліції закликали всіх учасників руху бути уважними.
Нагадаємо, що на Одещині поліцейський сів п'яним за кермо і задавив пішохода: був оголошений план-Перехоплення.
Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура.