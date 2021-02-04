В Одесі на Об'їзній дорозі сталася аварія за участю чотирьох автомобілів, постраждала подружня пара

ДТП сталося в четвер, 4 лютого приблизно о 12 годині дня. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

За даними інспекторів, водій Volkswagen Transporter не вибрав безпечну дистанцію і швидкість, не врахував дорожніх обставин, і скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-21112, який зупинився в крайній лівій смузі для виконання розвороту в дозволеному дорожньою розміткою місці. Цей ВАЗ відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілями Acura MDX і ВАЗ-2107.

В аварії є постраждалі - це літня подружня пара, яка перебувала в автомобілі ВАЗ-21112. 75-річного водія та 72-річну пасажирку забрала швидка до лікарні.

Раніше ми повідомляли, що кілька днів поспіль Одеську область накриває щільний туман і серпанок. Такі погодні умови значно погіршують ситуацію на дорогах і створюють аварійні ситуації.

Особливо небезпечні смуги туману в низинах, які водії часто намагаються проскочити якомога швидше. Це теж може стати однією з причин ДТП. Оскільки туман здатний приховувати різні несподіванки на дорозі в поліції закликали всіх учасників руху бути уважними.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео

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