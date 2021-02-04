Синоптики повідомили, чого чекати від погоди жителям Одеси в останній день робочого тижня

За прогнозами Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, вночі 5 лютого по Одесі і області посилиться вітер північно-західного напрямку, пориви його складатимуть 15-24 метрів в секунду, передає Politeka.net

В Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода, проте обійдеться без опадів.

Температура вночі становитиме 0-2 градусів тепла, вдень 3-5 вище нуля.

По Одеській області весь день спостерігатиметься хмарність з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду вночі пориви 15-20 метрів в секунду.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області видимість хороша.

Раніше ми повідомляли, що в останні дні одесити спостерігають навалу шпаків у місті.

Тисячі птахів з криками літають над центром Одеси. Дійшло до того, що городянам потрібно остерігатися посліду, коли пролітає величезна зграя шпаків.

Орнітологи відзначають, що шпак – розумний птах і може роками повертатися туди, де сподобалося зимувати. Через аномально теплу осінь і початок грудня вони не полетіли на зимівлю, вважаючи за краще годуватися на звалищах і полях. А морози і снігопади змусили їх направлятися в міста, де тепло і багато їжі.

Нагадаємо, що під Одесою дівчина брела по трасі в пошуках батька: "була одягнена не по погоді"

Як повідомляла Politeka, погодний колапс в Одесі, лікарям додалося роботи через наплив пацієнтів: скільки постраждалих.

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