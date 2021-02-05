У п'ятницю, 5 лютого, деяким жителям Одеси доведеться мерзнути в квартирах без опалення

Так, без централізованого теплопостачання залишилися 113 будинків, три дитячі садки і одна лікарня.

Причина відключення опалення-плановий ремонт засувок за адресою вулиця Луніна 5. Про це повідомили в КП "Теплопостачання міста Одеси", передає Politeka.net

Комунальники попереджають, що з 9:00 до 17:00 буде відключена подача тепла за наступними адресами:

- Адміральський проспект, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;

- Бригадна, 62;

- Героїв Прикордонників, 2,4;

- Геранева, 2;

- Докова, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21;

- Луніна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;

- Щоглова, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 22/1, 22С;

- Новаторів, 1а, 5, 5А, 13, 15, 17;

- Палубна, 5, 6, 7, 8, 10;

- Палубний проспект, 1, 2, 3, 4, 5;

- Суднобудівна, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

- Танкерна, 2, 5, 5а, 9, 11, 13, 14;

- Трудова, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;

- Швигіна Генерала, 18а.



У дитячих садках:



- №173 Танкерна, 5А № 84;

- Танкерна, 2 № 272;

- Героїв Прикордонників, 4.

Раніше ми повідомляли, жителі Одеської області заборгували за комунальні послуги понад 4 мільярди гривень.

Згідно з інформацією обласного управління статистики, за постачання та розподіл природного газу борги становили 3, 4 мільярди гривень, за електроенергію – 496 млн грн, за управління багатоквартирним будинком – 287 мільйони.

За централізоване постачання холодної води і водовідведення одесити заборгували 197 мільйонів гривень, за тепло і гарячу воду трохи більше – 201 мільйон, за вивезення побутових відходів – 53 мільйони гривень.

Нагадаємо, що одеситів налякали доноси на обслуговування не українською: "в який час живемо?"

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