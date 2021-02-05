У п'ятницю, 5 лютого, деяким жителям Одеси доведеться мерзнути в квартирах без опалення
Так, без централізованого теплопостачання залишилися 113 будинків, три дитячі садки і одна лікарня.
Причина відключення опалення-плановий ремонт засувок за адресою вулиця Луніна 5. Про це повідомили в КП "Теплопостачання міста Одеси", передає Politeka.net
Комунальники попереджають, що з 9:00 до 17:00 буде відключена подача тепла за наступними адресами:
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- Адміральський проспект, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;
- Бригадна, 62;
- Героїв Прикордонників, 2,4;
- Геранева, 2;
- Докова, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21;
- Луніна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;
- Щоглова, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 22/1, 22С;
- Новаторів, 1а, 5, 5А, 13, 15, 17;
- Палубна, 5, 6, 7, 8, 10;
- Палубний проспект, 1, 2, 3, 4, 5;
- Суднобудівна, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
- Танкерна, 2, 5, 5а, 9, 11, 13, 14;
- Трудова, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;
- Швигіна Генерала, 18а.
У дитячих садках:
- №173 Танкерна, 5А № 84;
- Танкерна, 2 № 272;
- Героїв Прикордонників, 4.
Раніше ми повідомляли, жителі Одеської області заборгували за комунальні послуги понад 4 мільярди гривень.
Згідно з інформацією обласного управління статистики, за постачання та розподіл природного газу борги становили 3, 4 мільярди гривень, за електроенергію – 496 млн грн, за управління багатоквартирним будинком – 287 мільйони.
За централізоване постачання холодної води і водовідведення одесити заборгували 197 мільйонів гривень, за тепло і гарячу воду трохи більше – 201 мільйон, за вивезення побутових відходів – 53 мільйони гривень.
Нагадаємо, що одеситів налякали доноси на обслуговування не українською: "в який час живемо?"
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