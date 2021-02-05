Жителів Одеси налякав густий дим, який валив з вікна п'ятиповерхового будинку
Вони схопили телефони і почали знімати те, що відбувається на камеру, а потім ділитися в соцмережах, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Пожежу зафіксували вдень на Люстдорфській дорозі, 58а.
Трохи пізніше інцидент прокоментували в прес-службі ДСНС в Одеській області, повідомивши подробиці.
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Сигнал про загоряння в квартирі на третьому поверсі 5 - поверхового житлового будинку надійшов на спецлінію «101» о 15:35.
Прибулі пожежники через півгодини ліквідували загоряння в приміщенні.
На щастя, все обійшлося без постраждалих. За попередньою версією, стався аварійний режим роботи електромережі.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі біля кафе швидкого харчування «Макдональдс» сталася пожежа.
Увечері 3 лютого на площі Толбухіна біля Мак-драйву спалахнув автомобіль Нива.
На місце прибули рятувальники, які гасили палаючу машину, однак, за словами очевидців, автомобіль згорів повністю.
Крім того, ввечері, 3 лютого, в районі Сухого лиману на залізничному переїзді загорівся автомобіль.
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