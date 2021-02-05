Жителів Одеси налякав густий дим, який валив з вікна п'ятиповерхового будинку

Вони схопили телефони і почали знімати те, що відбувається на камеру, а потім ділитися в соцмережах, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Пожежу зафіксували вдень на Люстдорфській дорозі, 58а.

Трохи пізніше інцидент прокоментували в прес-службі ДСНС в Одеській області, повідомивши подробиці.

Сигнал про загоряння в квартирі на третьому поверсі 5 - поверхового житлового будинку надійшов на спецлінію «101» о 15:35.

Прибулі пожежники через півгодини ліквідували загоряння в приміщенні.

На щастя, все обійшлося без постраждалих. За попередньою версією, стався аварійний режим роботи електромережі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі біля кафе швидкого харчування «Макдональдс» сталася пожежа.

Увечері 3 лютого на площі Толбухіна біля Мак-драйву спалахнув автомобіль Нива.

На місце прибули рятувальники, які гасили палаючу машину, однак, за словами очевидців, автомобіль згорів повністю.

Крім того, ввечері, 3 лютого, в районі Сухого лиману на залізничному переїзді загорівся автомобіль.

Нагадаємо, що молоду дівчину збили двічі в Одесі, відео ДТП: що відомо про її стан

Як повідомляла Politeka, "Обережно, в центрі бомбардування": тисячі птахів заполонили Одесу, неймовірні кадри

Також Politeka писала, замикання проводки призвело до біди на Одещині, рятувальники зробили все можливе: деталі НП